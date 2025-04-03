Uşak'ta tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Uşak'ta tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Uşak'ta tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen İ.E.Ü (23) yönetimindeki 64 ADS 882 plakalı kamyonet, Karahasan köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile kamyonetteki H.T. (20) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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