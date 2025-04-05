Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 7 kişi yaralandı.
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 7 kişi yaralandı.
Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen S.A. (37) yönetimindeki 43 LG 700 plakalı otomobil, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında tali yoldan çıkan B.B. (61) idaresindeki 64 AAN 307 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.B ile araçlardaki N.A. (1), E.U. (8), Z.İ.A. (8), E.S.A. (10), T.U. (36) ve H.A. (59) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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