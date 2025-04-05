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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:27
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 7 kişi yaralandı.

        Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen S.A. (37) yönetimindeki 43 LG 700 plakalı otomobil, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında tali yoldan çıkan B.B. (61) idaresindeki 64 AAN 307 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.B ile araçlardaki N.A. (1), E.U. (8), Z.İ.A. (8), E.S.A. (10), T.U. (36) ve H.A. (59) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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