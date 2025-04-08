Uşak'ta uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta, narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki N.K. ve Y.D. gözaltına alındı.
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