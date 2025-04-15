Uşak'ta Orta Anadolu medeniyetleri resim sergisi açıldı
Uşak'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Uşak Orta Anadolu Medeniyetleri" adlı resim sergisi açıldı.
Uşak'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Uşak Orta Anadolu Medeniyetleri" adlı resim sergisi açıldı.
Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeki serginin açılış kurdelesi İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar ile eserlerin sahibi sanatçılar Ayfer Sertadım ve Zekiya Yılmaz tarafından kesildi.
Sergide, kentin önemli turistik yerlerini ve Orta Anadolu medeniyetlerini anlatan 55 resim yer aldı.
Sergi, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.
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