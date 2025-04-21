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        Uşak'ta 1475 çiftçiye tohum, fide ve sera naylonu desteği

        Uşak'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yaklaşık 16 milyon lira değerinde tohum, fide ve sera naylonu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:55
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        Uşak'ta 1475 çiftçiye tohum, fide ve sera naylonu desteği
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        Uşak'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yaklaşık 16 milyon lira değerinde tohum, fide ve sera naylonu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" ve "Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında çiftçilere çeşitli desteklerin verildiğini söyledi.

        Proje kapsamında 1475 çiftçiye tohum, fide, sera naylonu desteği verdiklerini aktaran Aktaş, projenin maliyetinin yaklaşık 16 milyon lira olduğunu ifade etti.

        Türkiye'de birçok ili etkileyen zirai don olayının Uşak'ta da olumsuz etkilerinin görüldüğünü kaydeden Aktaş, "Bu olay bir kez daha göstermiştir ki don, dolu, sel ve kuraklık gibi olumsuz doğa olaylarına karşı korunmanın en etkili yolu TARSİM sistemidir. Tarım sigortası, sadece üreticimizi değil, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini de koruma altına alan çok kıymetli bir mekanizmadır." dedi.

        Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da konuşma yaptı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ise proje kapsamında üreticilere sorgum sudan otu, kuru fasulye, nohut, yağlık ayçiçeği, barbunya, kara buğday tohumu, karnabahar, brokoli ve yazlık sebze fidesi ile 23 ton sera naylonu ve 620 litre hümik asit dağıttıklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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