Uşak'ta 1475 çiftçiye tohum, fide ve sera naylonu desteği

Uşak'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yaklaşık 16 milyon lira değerinde tohum, fide ve sera naylonu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" ve "Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında çiftçilere çeşitli desteklerin verildiğini söyledi.

Proje kapsamında 1475 çiftçiye tohum, fide, sera naylonu desteği verdiklerini aktaran Aktaş, projenin maliyetinin yaklaşık 16 milyon lira olduğunu ifade etti.

Türkiye'de birçok ili etkileyen zirai don olayının Uşak'ta da olumsuz etkilerinin görüldüğünü kaydeden Aktaş, "Bu olay bir kez daha göstermiştir ki don, dolu, sel ve kuraklık gibi olumsuz doğa olaylarına karşı korunmanın en etkili yolu TARSİM sistemidir. Tarım sigortası, sadece üreticimizi değil, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini de koruma altına alan çok kıymetli bir mekanizmadır." dedi.