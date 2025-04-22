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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 2. Dönem Toplantısı, Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:08
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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 2. Dönem Toplantısı, Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aktaş, 2025 yılının mart ayı sonu itibariyle 159 projenin yatırım programlarında yer aldığını söyledi.

        Bu projelerden 26'sının tamamlandığını aktaran Aktaş, 90 projenin yapımına devam edildiğini, 17'sinin ihale aşamasında olduğunu, 26 projeye ise henüz başlanmadığını belirtti.

        Aktaş, projelerin toplam tutarının 18 milyar 434 milyon 117 bin lira olduğunu ifade etti.

        Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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