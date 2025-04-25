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        Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:27
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        Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi ve başkaları adına yasa dışı bahis yapan 3 şüpheliyi tespit etti.

        Şüphelilerden B.Ç. Hatay'da, M.M.Ç. ve B.Y. İstanbul'da yakalandı.

        Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin banka ve kripto cüzdan hesaplarından yaklaşık 490 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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