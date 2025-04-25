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        Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın cenazesi, memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:50
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        Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın cenazesi, memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

        Şehit polis memuru Bacak'ın cenazesi, Şırnak'ın Cizre ilçesinden hava yoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na getirildi.

        Daha sonra kara yoluyla memleketi Uşak merkeze bağlı Çukurağıl köyüne getirilen şehidin cenazesi, baba evine götürüldü.

        Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından köy meydanında ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        Bacak'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze töreninde, şehidin babası Kamil, annesi Emine, eşi Betül, kızı Zeynep Erva Bacak ile yakınları gözyaşı döktü.

        Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Şırnak'ta, 20 Nisan'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak, dün, tedavi gördüğü hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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