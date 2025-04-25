Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ta, 20 Nisan'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak, dün, tedavi gördüğü hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından köy meydanında ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın cenazesi, memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

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