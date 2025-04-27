Türkiye Süpermoto Şampiyonası ilk ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı

Süpermoto open kategorisinde Oğuz Taşhan, süpermoto S3'te Ares Stefan Bengiç, 85cc gençlerde Uzay Alp Urcan, 65cc'de Poyraz Bor, 50cc'de Ali Tok, 55cc minide Toprak Ceyhan, FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise Uzay Alp Urcan birinci oldu.

Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, birinci ve ikinci tur yarışlarının ardından şampiyonanın ilk ayağı tamamlandı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda, süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto gençler 85cc ve süpermoto minikler 65 ile 50cc kategorilerinde 33 sporcu mücadele etti. Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise 9 sporcu yarıştı.

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