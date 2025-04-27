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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası ilk ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı

        Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:51
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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası ilk ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı
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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta tamamlandı.

        Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda, süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto gençler 85cc ve süpermoto minikler 65 ile 50cc kategorilerinde 33 sporcu mücadele etti. Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise 9 sporcu yarıştı.

        Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, birinci ve ikinci tur yarışlarının ardından şampiyonanın ilk ayağı tamamlandı.

        Süpermoto open kategorisinde Oğuz Taşhan, süpermoto S3'te Ares Stefan Bengiç, 85cc gençlerde Uzay Alp Urcan, 65cc'de Poyraz Bor, 50cc'de Ali Tok, 55cc minide Toprak Ceyhan, FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise Uzay Alp Urcan birinci oldu.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu dereceye giren sporculara kupalarını verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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