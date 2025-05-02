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        Emekli öğretmen doğduğu ilçenin hafızasını evinin bodrumunda yaşatıyor

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hicret Aydın, köy köy gezerek topladığı yaklaşık 4 bin antika eşyayı evinin bodrumunda oluşturduğu anı evinde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:01
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        Emekli öğretmen doğduğu ilçenin hafızasını evinin bodrumunda yaşatıyor
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        MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hicret Aydın, köy köy gezerek topladığı yaklaşık 4 bin antika eşyayı evinin bodrumunda oluşturduğu anı evinde sergiliyor.

        Şehit Alibey Mahallesi'nde yaşayan Aydın, 2019'da evinin salonunda şark köşesi oluşturmak için antika eşyalar toplamaya başladı.

        Kısa sürede çok sayıda eşya toplayan Aydın, salonunda ayırdığı alanın yeterli gelmemesi üzerine evinin bodrum katında depo olarak kullandığı 160 metrekarelik alanı anı evine dönüştürmeye karar verdi.

        Aydın 2022'de köy köy, mahalle mahalle gezerek topladığı antika eşyaları ve fotoğrafları "Hicret Aydın Anı Evi" adını verdiği alanda sergilemeye başladı.

        İlçenin tarihine ışık tutan yöresel kıyafetler, tarım aletleri, kavallar, bağlamalar, kilimler, bakır kaplar gibi yaklaşık 4 bin eşyanın bulunduğu anı evine gözü gibi bakan Aydın, gelen her eşyayı envanter defterine kaydediyor.

        Anı evinde sergilediği antika eşyaların üzerine kime ait olduğunu da yazan Aydın, burada 5 kişilik gruplar halinde ziyaretçileri ağırlıyor.

        Aydın'ın ilçenin tarihine ışık tutan anı evinde Eşme'nin ilk ev telefonu, yöresel sanatçıların müzik aletleri, ilçede 75 yıl önce görev yapan istasyon şefinin kıyafeti, Eşmeli kadınların kendi yaptıkları yöresel kıyafetler gibi ilçeye özgü eşyalar sergileniyor.

        - Köy köy topladı

        Aydın, AA muhabirine, şark köşesi merakıyla başlayan hikayenin anı evine dönüşmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Geçen yıl emekli olduktan sonra anı evine daha fazla odaklanmaya başladığını kaydeden Aydın, doğduğu, bir süre öğretmen olarak görev yaptığı ilçenin hafızasında yer alan anıları tek bir yerde toplamanın gurur verici olduğunu belirtti.

        Aydın, eşyaları köy köy, mahalle mahalle gezerek elde ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "İnsanların geçmişini öğrenmesi amacıyla çeşitli fotoğrafları, kilimleri, kullanılan eşyaları topladık. Kimisini parayla kimisini hediye kimisini bağış niteliğinde aldık. Güzel bir eser ortaya çıkardık. Herkes bu işe sıcak baktı. Bizi tanıdıkça bu konuda yardımcı olan insanlar fazlalaştı. Çalışmalarımızı insanlar takdir ediyor. Takdir ettiklerinden dolayı bize de bütün köylerden yardımcı oluyorlar. Hangi köye gitsek muhakkak bir, iki parça çıkıyor bize."

        İlçenin tarihini yansıtan 300 fotoğraflık bir albümü de sergilediklerini ifade eden Aydın, "İnsanlar gelip en azından Eşme'deki tarihi değerlerini burada görmüş oluyorlar. Herkesin evinde bir anısı var. Buradaki anıları yaşatmaya çalışıyoruz. Gelen insanlar duygulanıp gidiyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

        Aydın ziyaretçilerden ücret almadıklarını dile getirerek, amaçlarının Eşme'de geçmişteki yaşamı aktarmak olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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