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        Uşak'ta 970 bin makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir tırda 970 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:34
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        Uşak'ta 970 bin makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta bir tırda 970 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde 970 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Araçtaki Ş.Y. ve A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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