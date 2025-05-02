Uşak'ta 970 bin makaron ele geçirildi

Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde 970 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Uşak'ta bir tırda 970 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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