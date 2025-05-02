Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Şiddetli dolu nedeniyle bazı tarlalarda ağaçlar ve ürünler zarar gördü.

Dolu yoğunluğunun olduğu bölgelerde Sivaslı Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizleme çalışması yaptı.

Sağanağın ardından etkili olan doluyla birlikte tarlalar ve sokaklar beyaza büründü.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, taşkınlar yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.