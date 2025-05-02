Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, taşkınlar yaşandı.
Sokak ve caddelerde biriken yoğun su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağın ardından etkili olan doluyla birlikte tarlalar ve sokaklar beyaza büründü.
Dolu kalınlığı yer yer yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Dolu yoğunluğunun olduğu bölgelerde Sivaslı Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizleme çalışması yaptı.
İş makinelerinin temizlediği yolların kenarlarında dolu yığınlarının oluştuğu görüldü.
Şiddetli dolu nedeniyle bazı tarlalarda ağaçlar ve ürünler zarar gördü.
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