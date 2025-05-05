Uşak'ta öğrenciler yazdıkları kitabı Vali Aktaş'a hediye etti

Uzundağ ve öğrenciler, Vali Aktaş'ı ziyaret ederek yazdıkları kitabı hediye etti.

Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu öğrencileri, kitap okumanın sevdirilmesi ve yazma becerilerinin artırılmasını amaçlayan proje kapsamında şiir, masal ve hikaye yazdı.

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