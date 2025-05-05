Uşak'ta öğrenciler yazdıkları kitabı Vali Aktaş'a hediye etti
Uşak'ta ilkokul öğrencileri, Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında hazırladıkları kitabı Vali Naci Aktaş'a hediye etti.
Uşak'ta ilkokul öğrencileri, Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında hazırladıkları kitabı Vali Naci Aktaş'a hediye etti.
Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu öğrencileri, kitap okumanın sevdirilmesi ve yazma becerilerinin artırılmasını amaçlayan proje kapsamında şiir, masal ve hikaye yazdı.
Öğrencilerden gelen eserler, öğretmen Yeşim Uzundağ tarafından düzenlendi, "Çocuğum, Yazarım" adlı kitaba dönüştürüldü.
Uzundağ ve öğrenciler, Vali Aktaş'ı ziyaret ederek yazdıkları kitabı hediye etti.
Kitabı inceleyen Aktaş, öğrencileri tebrik etti.
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