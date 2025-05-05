Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta öğrenciler yazdıkları kitabı Vali Aktaş'a hediye etti

        Uşak'ta ilkokul öğrencileri, Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında hazırladıkları kitabı Vali Naci Aktaş'a hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta öğrenciler yazdıkları kitabı Vali Aktaş'a hediye etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta ilkokul öğrencileri, Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında hazırladıkları kitabı Vali Naci Aktaş'a hediye etti.

        Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu öğrencileri, kitap okumanın sevdirilmesi ve yazma becerilerinin artırılmasını amaçlayan proje kapsamında şiir, masal ve hikaye yazdı.

        Öğrencilerden gelen eserler, öğretmen Yeşim Uzundağ tarafından düzenlendi, "Çocuğum, Yazarım" adlı kitaba dönüştürüldü.

        Uzundağ ve öğrenciler, Vali Aktaş'ı ziyaret ederek yazdıkları kitabı hediye etti.

        Kitabı inceleyen Aktaş, öğrencileri tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivaslı'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Sivaslı'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu
        Uşak'ta 970 bin makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 970 bin makaron ele geçirildi
        Uşak'ta KKTC için sahte belge düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta KKTC için sahte belge düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı
        Emekli öğretmen doğduğu ilçenin hafızasını evinin bodrumunda yaşatıyor
        Emekli öğretmen doğduğu ilçenin hafızasını evinin bodrumunda yaşatıyor