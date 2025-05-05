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        GÜNCELLEME - Uşak'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:27
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta Tolga Babacan (26) ile B.A.T. (24) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Babacan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürülen B.A.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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