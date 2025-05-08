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        Uşak'ta bu yıl 13 otel kapatıldı

        Uşak Valisi Naci Aktaş, yılın ilk 4 ayında yapılan denetimlerde yönetmeliklere uymayan 10, kaçak olduğu tespit edilen 3 olmak üzere 13 otelin kapatıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:17
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        Uşak'ta bu yıl 13 otel kapatıldı
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        Uşak Valisi Naci Aktaş, yılın ilk 4 ayında yapılan denetimlerde yönetmeliklere uymayan 10, kaçak olduğu tespit edilen 3 olmak üzere 13 otelin kapatıldığını belirtti.

        Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda nisan ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

        Kent genelinde 350 olayın meydana geldiğini aktaran Aktaş, kişiye karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,7, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 89,3 olduğunu belirtti.

        Aktaş, bu dönemde yapılan denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini kaydetti.

        İl genelinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını aktaran Aktaş, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.

        Kentteki otellere yönelik denetimlerin de aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

        "2024 yılında 17 otel kapatılmıştı. Şu an ilimizde 42 otelimiz var. Bunların bazıları basit konaklamalı, bazıları turizm belgeli. 2025 yılının başından bu yana 13 oteli kapattık. Bu otellerden 10'u belgeli olmasına rağmen şartlara uymadığı için kapatıldı. 3 otel ise hiçbir belgesi olmayan, tamamen kaçak olduğu için kapatıldı. Mevcut olan otellerimizin içinden 3'ünün uygun hale getirilmesi için süreç devam ediyor. Diğer otellerimizde yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik görülmedi."

        Aktaş, otellere yönelik denetimlerin süreceğini, eksiği bulunan tüm otellerin kapatılacağını sözlerine ekledi.

        Kentin yüzde 37'sini ormanlık alanların oluşturduğuna dikkati çeken Aktaş, hava sıcaklıklarının artmaya başladığını belirtti. Aktaş, vatandaşlara yangınlara karşı duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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