Uşak'ta bu yıl 13 otel kapatıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, yılın ilk 4 ayında yapılan denetimlerde yönetmeliklere uymayan 10, kaçak olduğu tespit edilen 3 olmak üzere 13 otelin kapatıldığını belirtti.

Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda nisan ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde 350 olayın meydana geldiğini aktaran Aktaş, kişiye karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,7, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 89,3 olduğunu belirtti.

Aktaş, bu dönemde yapılan denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini kaydetti.

İl genelinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını aktaran Aktaş, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Kentteki otellere yönelik denetimlerin de aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: