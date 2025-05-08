Uşak'ta Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

Uşak Valisi Naci Aktaş da öğrencilere eşlik ederek onlara trafikte dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Polis ve jandarma araçları ile trafik uygulamalarında kullanılan malzemeler tanıtıldı.

Uşak'ta, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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