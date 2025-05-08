Uşak'ta Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
Uşak'ta, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Uşak'ta, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.
Polis ve jandarma araçları ile trafik uygulamalarında kullanılan malzemeler tanıtıldı.
Uşak Valisi Naci Aktaş da öğrencilere eşlik ederek onlara trafikte dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.
Öğrencilere kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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