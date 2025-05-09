Banaz'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Uşak'ın Banaz ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Banaz Kültürpark Alanı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, stant kuruldu. Emniyet ve jandarma personeli öğrencilere tanıtıcı broşür ve kitap hediye etti.
Banaz Kaymakamı Cuma Emeç de öğrencilere sorular sorup, hediyeler dağıttı.
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