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        Uşak'ta 2 tır ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta 2 tır ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:06
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        Uşak'ta 2 tır ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ta 2 tır ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.Ö. (58) yönetimindeki 42 DLF 11 plakalı tır, Hacıkadem Kavşağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen H.K. (39) idaresindeki 16 APT 486 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Öndeki tır da çarpmanın etkisiyle S.S'nin (46) kullandığı 34 KZG 666 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan tır sürücüsü M.Ö, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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