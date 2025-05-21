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        Uşak'ta Kur'an kurslarındaki çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi

        Uşak'ta, Kur'an kurslarındaki 4-6 ve 7-10 yaş öğrenciler için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:20
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        Uşak'ta Kur'an kurslarındaki çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi
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        Uşak'ta, Kur'an kurslarındaki 4-6 ve 7-10 yaş öğrenciler için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, Kur'an kurslarında öğrencilerin dini bilgilerin yanında milli ve manevi değerleri de öğrendiğini söyledi.

        Öğrencilere emek veren herkese teşekkür eden Aktaş, "Bu programlar sayesinde çocuklarımız sevgi, saygı, yardımlaşma, doğruluk, sabır gibi temel insani ve ahlaki değerlerle tanışmaktadır. Dolayısıyla onların bu yaşta bu değerlere sahip olmaları, geleceğimiz açısından son derece umut verici bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Burhan Çakır da çocukların yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmasının önemini anlatarak, "Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için mücadele ediyoruz." dedi.

        Kurslara katılan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, öğrencilerden oluşan mehter takımı marşlar seslendirdi, şiirler okundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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