Uşak'ta refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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