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        Uşak'ta refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:35
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        Uşak'ta refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ta motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ferhat Arslan (51) yönetimindeki 01 APF 251 motosiklet, Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu N.S. (58) yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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