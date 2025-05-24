Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi.
Kovalama sonucu yakalanan S.S'nin üst aramasında, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.S, tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.