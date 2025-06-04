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        Uşak'ta takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:47
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        Uşak'ta takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen İ.B. (64) yönetimindeki 34 AT 3320 plakalı hafif ticari araç, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile M.B. (63), M.B. (38), H.B.B. (9) ve Z.E.B. (9), ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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