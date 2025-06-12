Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı.

Blaundos Antik Kenti'nde yeni kazı sezonunun açılışı için düzenlenen tören öncesinde Uşak Valisi Naci Aktaş, antik kenti gezdi.

Aktaş, antik kentte 2025 yılında yürütülecek çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'dan bilgi aldı.

Vali Aktaş tarafından vurulan ilk kazmayla antik kentte yeni kazı sezonu başlatıldı.

Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Blaundos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının 2018 yılında başladığını anımsattı.

Antik kentte 2025 yılı sezonunun bugün itibariyla başladığını aktaran Aktaş, kazı çalışmalarında 20 kişilik ekibin görev yapacağını ifade etti.

Bu yılki kazı çalışmalarının kuzey tapınağı, stadyum ve sütunlu caddede yürütüleceğini kaydeden Aktaş, "Buradaki amacımız ülkemizin ve şehrimizin kültürel varlığını gün yüzüne çıkarmak, hem de ilimizin turistik ve kültürel yapısını, potansiyelini gün yüzüne çıkararak yerli ve yabancı turistlere açmaktır. Aynı zamanda ilimizin kültür ve turizmine katkı sağlamaktır." dedi.