"Küresel ısınma" deri kıyafetlere talebi azalttı

MEHMET ÇALIK - Dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı olarak hava sıcaklıklarının artmasının deri giysiye talebi azalttığı, bunun da etkisiyle Türkiye'nin önde gelen deri işleme merkezlerinden Uşak'ta işlenen deri miktarının düştüğü belirtildi.

Uşak'ta 300 hektar alana kurulu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yurdun dört bir yanından getirilen deriler işleniyor.

İşlenen derilerin büyük kısmını ceket, mont, pantolon gibi deri kıyafetlerin yapımında kullanılan küçükbaş hayvan derileri oluşturuyor.

Kentte geçen yıl 22 milyon civarında küçükbaş, 600 ton büyükbaş derisi işlendi.

- "Satış noktasında ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz"

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güngör, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin yıllık üretimdeki payının yüzde 15 civarında olduğunu söyledi.

Bayramın sona ermesinin ardından deri sevkiyatlarının başladığını kaydeden Güngör, Organize Sanayi Bölgesi'ne 200 bin kurbanlık derisinin getirildiğini, sevkiyatların ay sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Güngör, önceki yıllara oranla kurban derisi alımında düşüş yaşandığını ifade etti. Uşak'ta üretilen küçükbaş derilerin büyük bir bölümünün giysilik olarak kullanıldığına dikkati çeken Güngör, "Uşak, küçükbaş giysilik derinin kümelenme merkezi. Dünyadaki küresel ısınmadan dolayı deriden ciddi anlamda bir kaçış var. Küçükbaş derinin de giysilik olarak bir ekonomik alanı var. Çanta, ayakkabı ve kemer gibi ürünlerde çok fazla tercih edilmiyor. Büyükbaş deride ürün çeşitliliği daha fazla. Ciddi anlamda deride bir talep daralması var. Satış noktasında ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu. Güngör, kentte işlenen küçükbaş deri miktarının son yıllarda azaldığını kaydederek, 5 yıl önce 35 milyon küçükbaş deri işlenirken bu sayının geçen yıl 22 milyona gerilediğini, bu yıl da 20 milyon civarında olmasını beklediklerini anlattı.