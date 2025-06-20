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        Uşak'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:50 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:50
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        Uşak'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen E.S. (29) yönetimindeki 06 DKZ 638 plakalı otomobil, Yenişehir rampalarında refüje çarptı.

        İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.K. (47), G.S. (9) ve F.N.S. (7) ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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