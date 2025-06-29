Uşak'ta çıkan yangında 3 evde hasar oluştu
Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.
Kıranköy'de iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu.
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