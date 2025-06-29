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        Uşak'ta çıkan yangında 3 evde hasar oluştu

        Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:25 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:25
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        Uşak'ta çıkan yangında 3 evde hasar oluştu
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.

        Kıranköy'de iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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