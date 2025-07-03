GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Uşak ve Eşme belediyelerine bağlı 4 itfaiye aracı, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki 2 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, meşelik alana sıçradı.

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