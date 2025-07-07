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        Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti

        Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:52
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        Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti
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        Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi

        Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen Sultan E. (46) yönetimindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sıkışan Sultan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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