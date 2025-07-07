Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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