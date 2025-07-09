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        Uşak'ta orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 03:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 03:49
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        Uşak'ta orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.

        Kızılhisar köyü yakınlarında 8 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle yangın, dün kontrol altına alındı.

        Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

        Büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

        Öte yandan yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Yangın

        Kızılhisar köyü yakınlarındaki bir buğday tarlasında 8 Temmuz'da biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçramıştı.

        Yangına, 13 arazöz, 1 uçak ve 1 helikopterle müdahale edilmişti.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangına ilişkin 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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