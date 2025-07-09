Uşak'ta orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Kızılhisar köyü yakınlarındaki bir buğday tarlasında 8 Temmuz'da biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçramıştı.

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