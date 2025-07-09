Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangına 23 arazöz, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilmiş, tarla sahibi O.A. ve saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alınmıştı.

Derbent köyü yakınlarında bir tarlada saman balyalama çalışmaları sırasında yangın çıkmış, alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçramıştı.

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