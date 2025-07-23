Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Yeşil Vatan'ın "turuncu gönüllüler"i orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor

        MEHMET ÇALIK - Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gönüllülerden oluşan turuncu timler, yangınla mücadelede ön safta yer alan kara ekiplerine destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşil Vatan'ın "turuncu gönüllüler"i orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET ÇALIK - Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gönüllülerden oluşan turuncu timler, yangınla mücadelede ön safta yer alan kara ekiplerine destek veriyor.

        Son yıllarda, orman yangınları için tamamı gönüllülerden seçilen ekiplerin sayısı artmaya başladı. Aldıkları eğitimlerin ardından sahaya çıkan gönüllüler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen "Yeşil Vatan" için çaba sarf ediyor.

        Bu kapsamda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü de gönüllüleri orman yangınları için bir araya getirdi. İlkyardım ve arama kurtarma gibi eğitimleri almış kişiler öncelikli olarak tercih edildi. Daha sonra bu eğitimleri alan kişilerden oluşan gruba, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve alanda kullanılan araçlarla ilgili eğitim verildi.

        - İşlerini bırakıp yangın bölgesine gidiyorlar

        Bu eğitimlere düzenli katılıp sertifika alanlardan 15'er kişilik 5 yaya timi oluşturuldu ve daha sonra koruyucu kıyafet ve ekipmanla donatıldı.

        Denizli'deki gönüllülerin kimisi öğretmen kimi muhasebeci bazıları da fayans ustası. Farklı mesleklere sahip gönüllüler, yangın ihbarı geldiğinde kendi işlerini bırakıp belirlenen alanlarda buluşup yangınla mücadelede orman ekiplerinin yardımına koşuyor.

        Acil durumlarda ise gönüllerinin bazıları işten doğrudan yangın bölgesine gidiyor.

        Yangınlarında aktif görev alan timler, kendileri için özel hazırlanan turuncu renkli kıyafetleriyle orman ekiplerinin yanında yer alıyor.

        Omuz omuza mücadele eden timler, hortum çekiyor, yangının önünün kesilmesi için çapa ve tırmıkla hat açıyor.

        Turuncu timler, soğutma çalışmalarında da aktif görev alıyor.

        Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, AA muhabirine, orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyenlerin oldukça fazla olduğunu söyledi.

        Denizli genelinde 3 bin 974 gönüllünün olduğunu aktaran Köle, bunların arasından ilkyardım, arama kurtarma gibi eğitimleri almış daha profesyonel kişilerden timler oluşturduklarını ifade etti.

        Gönüllülere, profesyonel ekiplerin aldığı eğitimlerin verildiğini aktaran Köle, şunları kaydetti:

        "Yangınla mücadelede diğer ekiplerimiz gibi turuncu timlerimiz de iş güvenliğini ön planda tutarak çalışma yürütüyor. Timlerimizin bütün iş güvenlik malzemelerini, kıyafetlerini bizler veriyoruz. Turuncu timler gerek cephede, gerekse cephe arkasında orman ekiplerine destek oluyorlar. Her time 'ardıç', 'meşe', 'sedir' gibi ağaç isimleri veriyoruz. Bize destek olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Ancak yangın bir afet. Nihayetinde doğal bir afetle mücadele ediyorsunuz. Bundan dolayı arama kurtarma, ilk yardım gibi profesyonel eğitimleri almış kişiler daha faydalı oluyor. Bu konuda onlardan ön cephelerde daha rahat faydalanabiliyoruz."

        - "Askerimiz vatanı nasıl koruyorsa biz de yeşil vatanı koruyoruz"

        Mali müşavir 42 yaşındaki Ferdi Yılmaz, orman yangınlarında isteyerek görev aldığını belirtti.

        Kendilerine gerekli her türlü eğitimin verildiğini ifade eden Yılmaz, "Vatanımıza, milletimize hizmet için çağrıldığımız bütün yangınlara gidiyoruz. Severek yapıyoruz bu işi, adı üstünde gönüllüyüz. Elimizden geldiğince ekiplerimize yardımcı oluyoruz. Dağlık, zor arazilere çıkıyoruz ama sevene her şey kolay. Burası yeşil vatan. Nasıl askerimiz sınırda vatanı koruyorsa biz de yeşil vatanı koruyoruz. Ağaçlar da bir canlı sonuçta biz de onları koruyoruz." diye konuştu.

        Fayans ustası 53 yaşındaki Fesih Üçel de yangında görev almaktan korkmadığını ifade ederek, "Çağrıldığımda elimdeki işi bırakıp yangın bölgesine gidiyorum. Ormanlar için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

        İş güvenliği uzmanı Nusret Güngör ise "Ormancı arkadaşlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hortum çekme, bazı bölgelerde tırmıkla hat açma, bazı bölgelerde trafiğin düzenlenmesi gibi hem saha içerisinde hem geri planda ne görev verirlerse yapıyoruz. Yer ekibiyle beraber en ufak duman kalmayacak şekilde soğutma da yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Uşakspor'da defansa takviye geldi
        Uşakspor'da defansa takviye geldi
        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Uşak'ta çıkan orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı
        Uşak'ta çıkan orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı
        Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Uşak Spor, kaleci Can Türk'le devam edecek
        Uşak Spor, kaleci Can Türk'le devam edecek
        Uşak'ta orman yangını (2)
        Uşak'ta orman yangını (2)