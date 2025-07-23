Yeşil Vatan'ın "turuncu gönüllüler"i orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor

MEHMET ÇALIK - Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gönüllülerden oluşan turuncu timler, yangınla mücadelede ön safta yer alan kara ekiplerine destek veriyor.

Son yıllarda, orman yangınları için tamamı gönüllülerden seçilen ekiplerin sayısı artmaya başladı. Aldıkları eğitimlerin ardından sahaya çıkan gönüllüler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen "Yeşil Vatan" için çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü de gönüllüleri orman yangınları için bir araya getirdi. İlkyardım ve arama kurtarma gibi eğitimleri almış kişiler öncelikli olarak tercih edildi. Daha sonra bu eğitimleri alan kişilerden oluşan gruba, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve alanda kullanılan araçlarla ilgili eğitim verildi.

- İşlerini bırakıp yangın bölgesine gidiyorlar

Bu eğitimlere düzenli katılıp sertifika alanlardan 15'er kişilik 5 yaya timi oluşturuldu ve daha sonra koruyucu kıyafet ve ekipmanla donatıldı.

Denizli genelinde 3 bin 974 gönüllünün olduğunu aktaran Köle, bunların arasından ilkyardım, arama kurtarma gibi eğitimleri almış daha profesyonel kişilerden timler oluşturduklarını ifade etti.

Gönüllülere, profesyonel ekiplerin aldığı eğitimlerin verildiğini aktaran Köle, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadelede diğer ekiplerimiz gibi turuncu timlerimiz de iş güvenliğini ön planda tutarak çalışma yürütüyor. Timlerimizin bütün iş güvenlik malzemelerini, kıyafetlerini bizler veriyoruz. Turuncu timler gerek cephede, gerekse cephe arkasında orman ekiplerine destek oluyorlar. Her time 'ardıç', 'meşe', 'sedir' gibi ağaç isimleri veriyoruz. Bize destek olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Ancak yangın bir afet. Nihayetinde doğal bir afetle mücadele ediyorsunuz. Bundan dolayı arama kurtarma, ilk yardım gibi profesyonel eğitimleri almış kişiler daha faydalı oluyor. Bu konuda onlardan ön cephelerde daha rahat faydalanabiliyoruz."

- "Askerimiz vatanı nasıl koruyorsa biz de yeşil vatanı koruyoruz"

Mali müşavir 42 yaşındaki Ferdi Yılmaz, orman yangınlarında isteyerek görev aldığını belirtti.

Kendilerine gerekli her türlü eğitimin verildiğini ifade eden Yılmaz, "Vatanımıza, milletimize hizmet için çağrıldığımız bütün yangınlara gidiyoruz. Severek yapıyoruz bu işi, adı üstünde gönüllüyüz. Elimizden geldiğince ekiplerimize yardımcı oluyoruz. Dağlık, zor arazilere çıkıyoruz ama sevene her şey kolay. Burası yeşil vatan. Nasıl askerimiz sınırda vatanı koruyorsa biz de yeşil vatanı koruyoruz. Ağaçlar da bir canlı sonuçta biz de onları koruyoruz." diye konuştu.