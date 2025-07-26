Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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