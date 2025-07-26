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        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:05
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        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

        Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

        Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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