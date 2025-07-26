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        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:15
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        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

        - 2 mahalle ve 1 köy daha tahliye edildi

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

        Yangına sevk edilen 5 helikopterin havanın kararmasıyla müdahalesi sonlandırıldı.

        Yangına, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle karadan müdahale sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, hasar tespit çalışmaları başlattı.

        İlk belirlemelere göre Ketenlik köyü Gerdanlar Mahallesi'nde 2 ev, 2 ahır, aynı köye bağlı Tekeli Mahallesi'nde ise 3 ev ile 2 ahır yandı.

        Bu mahallelerde toplamda 17 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

        Ekiplerin yangın bölgesindeki tespit çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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