        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Dünyanın en büyük kanyonlarından Ulubey, sanal uçuşla keşfedilebilecek

        MEHMET ÇALIK - Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nda yapılan simülasyon merkezi, ziyaretçilere 77 kilometrelik kanyonunun güzelliklerini sanal uçuşla görme imkanı tanıyor.

        Giriş: 08.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:01
        Dünyanın en büyük kanyonlarından Ulubey, sanal uçuşla keşfedilebilecek
        MEHMET ÇALIK - Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nda yapılan simülasyon merkezi, ziyaretçilere 77 kilometrelik kanyonunun güzelliklerini sanal uçuşla görme imkanı tanıyor.

        Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan kanyon, yer yer 170 metre derinlik ve 500 metre genişliğe ulaşan yapısıyla dünyanın en büyükleri arasında gösteriliyor.

        Kanyonun içinden geçen Banaz ve Dokuzsele çaylarının oluşturduğu kıvrımlar, girintili çıkıntılı yapılar ise ziyaretçilere etkileyici bir manzara sunuyor.

        Ziyaretçiler bu manzarayı yerden 125 metre yükseklikteki cam terastan da izleme imkanı buluyor.

        Ulubey Kanyonu'nda cam terasın yanı sıra zipline (yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla kayma), tırmanma duvarı ve dev salıncağın yer aldığı macera parkuru, ters ev, bungolov evleri, yürüyüş ve bisiklet yolları da bulunuyor.

        - Amaç kanyonun bütün güzelliğinin keşfi

        Kanyona gelen ziyaretçilerin 77 kilometrelik alanın tamamını gezmesinin mümkün olmamasından yola çıkan Ulubey Kaymakamlığı, kanyonun derinliklerinde ve hinterlandında yer alan tarihi, doğal güzelliklerin bütünüyle gezilebilmesi için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda cam teras bölgesine simülasyon merkezi yapıldı. Profesyonel bir ekip tarafından kanyonun hinterlandında yer alan Blaundos ve Pepuza antik kentleri, Adıgüzel Barajı, Roma dönemine ait su kemeri Clandras Köprüsü ve kanyonun ziyaretçiler tarafından görülemeyen kısımlarının çekimi aksiyon dronları başta olmak üzere çeşitli kameralarla yapıldı. Bu görüntüler, 3 boyutlu gözlüklerle izlenebilecek 4 dakikalık bir video haline getirildi.

        Simülasyon merkezine, ziyaretçilerin bu görüntüleri izlediği sırada kanyonun içerisinde uçuş hissi yaşaması için görüntülerdeki geçişlere ve dönüşlere göre hareket eden bir cihaz yerleştirildi.

        Makinenin üzerine uzanan ziyaretçiler, bir kanat misali kollarını iki yana açarak kendileri için tasarlanan bölümlerden tutuyor ve taktıkları 3 boyutlu gözlükler yardımıyla kanyonun içerisinde "uçmaya" başlıyor. Görüntünün akışına göre makine sağa sola, yukarıya aşağıya hareket ederek ziyaretçilere uçuş hissini yaşatıyor.

        - "Gizli güzelliklerimizin ön plana çıkartılmasını istedik"

        Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, AA muhabirine, kanyonun sadece büyüklüğüyle değil, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle de bilinmesini istediklerini söyledi.

        Kanyona her yıl gelen yaklaşık 400 bin ziyaretçinin daha eğlenceli vakit geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Coşkunaslan, bu yönde projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

        Coşkunaslan, yıl başından bu yana 250 bin kişiyi ağırladıklarını kaydederek, bu sayıyı daha da üstlere çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Ziyaretçilerin kanyonun sadece bir kısmını gördüğüne, oysa kanyonun derinliklerinde çok daha güzel alanların bulunduğuna dikkati çeken Coşkunaslan, "Gelen misafirlere bu kanyonun çok küçük bir kesitini gösterebiliyoruz. Biz kanyonu misafirlerin algısında bu kadar küçük bir alana indirgemek istemiyoruz. Biz kanyonun tamamını göstermek istiyoruz. Bazı saklı, gizli güzelliklerimiz var bunların ön plana çıkartılmasını istedik." dedi.

        Kanyonda 4 bin metrekarelik bir alana insanların hayvanlarla iç içe zaman geçirebileceği hayvan parkı inşa ettiklerini belirten Coşkunaslan, "Sıcak hava balonu, paramotor, bir hayvan parkımız olacak. Bir kaydırak projesi üzerinde çalışıyoruz şu anda. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Bizim amacımız 600-650 bin ziyaretçi bandını geçmek. Yapılan çalışmalarla çok daha fazlasını elde edebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

        Simülasyon merkezine gelen ziyaretçilerden Fatma Merve Atar da güzel bir deneyim yaşadığını vurgulayarak, "Gerçekten insan bazen ürperiyor o kadar çok yüksekten, bulutların üzerine çıkıyorsun. Bir yandan çok korkutucu, bir yandan da çok zevkliydi." ifadelerini kullandı.

        Etem Sefa Atar ise kanyonun içerisindeki tüm güzellikleri görmenin oldukça güzel bir his olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

