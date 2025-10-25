Uşak'ta dere yatağına düşen kişi yaralandı
–Uşak'ın Ulubey ilçesinde avlandığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Sülümenli Köyü yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte avlanan M.Ç. (34) bastığı kaya parçasının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki yamaçtan dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkartılan M.Ç. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Ç. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
