Uşak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
M.C.M. (21) yönetimindeki 20 AOF 259 plakalı motosiklet, Hacıkadem Kavşağı'nda M.G. (27) idaresindeki 10 AGG 435 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Z.E. (19) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Z.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
