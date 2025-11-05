Uşak'ta 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Ayrancı köyünde dün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen E.Ç. ile O.K. ve K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada E.Ç, av tüfeğiyle O.K. ve K.K'yi yaralayıp kaçmıştı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

