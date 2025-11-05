Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli ormanlık alanda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:06 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:06
        Uşak'ta 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
        Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli ormanlık alanda yakalandı.

        Ayrancı köyünde dün, av tüfeğiyle O.K. (21) ve K.K'yi (45) yaralayıp kaçan E.Ç. (58), jandarma ekiplerince Ayrancı köyü Girendere mevkisindeki ormanlık alanda yakalandı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Ayrancı köyünde dün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen E.Ç. ile O.K. ve K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada E.Ç, av tüfeğiyle O.K. ve K.K'yi yaralayıp kaçmıştı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

