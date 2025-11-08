Uşak'ta 46 firari hükümlü yakalandı
Uşak'ta jandarmanın ekim ayında düzenlediği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde kent genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Çalışmalarda gözaltına alınan 42 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
