Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda M.K. (51), A.Ç. (44) ve F.Ö. (45) suçüstü yakalandı.

        Olay yerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 obje, 3 dedektör, yer altı frekans tespit cihazı ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Uşak'ta 46 firari hükümlü yakalandı
        Uşak'ta 46 firari hükümlü yakalandı
        Uşak'ta husumetlilerini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta husumetlilerini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 179 kişi yakalandı Uşak't...
        Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 179 kişi yakalandı Uşak't...
        Uşak Valisi Aktaş, kentteki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Uşak Valisi Aktaş, kentteki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık MYO, havalimanındaki kaza kırım ve yangın...
        Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık MYO, havalimanındaki kaza kırım ve yangın...
        Uşak'ta yıldırım düşen evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta yıldırım düşen evin çatısında çıkan yangın söndürüldü