Uşak'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Uşak'ın Karahallı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda M.K. (51), A.Ç. (44) ve F.Ö. (45) suçüstü yakalandı.
Olay yerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 obje, 3 dedektör, yer altı frekans tespit cihazı ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.