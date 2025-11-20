Uşak Adliyesi'nde fidan dağıtıldı

Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Uşak Adliyesi'nde fidan dağıtımı yapıldı.

Adliye bahçesinde kurulan stantta Uşak Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından fidanların dikim, bakım ve koruma süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Sinan Özbek, İdare Mahkemesi Başkanı Kürşat Öztürk, Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bozat ve Uşak Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı tarafından fidan dağıtıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Çınar, yaptığı açıklamada "Ağaçlandırma faaliyetleri hem çevrenin korunmasına hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmaktadır. Adalet teşkilatı olarak çevreye duyarlı projelere destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.