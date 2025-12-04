Habertürk
        Uşak'ta sağlık çalışanları 500 fidan dikti

        Uşak'ta sağlık çalışanları 500 fidan dikti

        Uşak'ta, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        04.12.2025 - 14:35
        Uşak'ta sağlık çalışanları 500 fidan dikti
        Uşak'ta, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Merkeze bağlı Köprübaşı köyün yakınlarında geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda sağlık çalışanları 500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar, Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı ve öğrenciler de katıldı.

