Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aylin Özmen (46) yönetimindeki 35 ER 520 plakalı otomobil, merkeze bağlı Koyunbeyli köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sırasında otomobilden fırlayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
