        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 00:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:59
        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Aylin Özmen (46) yönetimindeki 35 ER 520 plakalı otomobil, merkeze bağlı Koyunbeyli köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza sırasında otomobilden fırlayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

