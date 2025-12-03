Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta engelsiz kafe açıldı

        Uşak'ta engellilere yönelik tasarlanan Sevgi Kafe'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta engelsiz kafe açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta engellilere yönelik tasarlanan Sevgi Kafe'nin açılışı yapıldı.

        Dünya Engelliler Günü kapsamında Uşşak Aşevi bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Programa katılan Uşak Valisi Naci Aktaş, etkinlikte yer alan stantları gezdi, engellilerle sohbet etti.

        Engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla oluşturulan parkurda vatandaşlar gözlerini kapatarak, tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle yürümeye çalıştı.

        Program kapsamında, engellilere yönelik tasarlanan Sevgi Kafe'nin açılışı yapıldı.

        Vali Naci Aktaş, kafenin Uşşak Aşevi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Korumalı iş yeri statüsünde İŞKUR üzerinden yürüyen bir projemiz. Yapımı, çalışanların istihdamı, tüm tefrişat ve aklımıza gelebilecek her şey 3 yıl boyunca İŞKUR'un sorumluluğu ve garantörlüğü altında. Bu kapsamda burada 5 engelli bireyimizi istihdam etmeye başladık. Hem engelli bireylerimizi hanelerinden dışarı çıkarıyoruz, hem de onları topluma kazandırmak için gayret ediyoruz. Hem de garantili istihdam sağlıyoruz. Bu ilimizde ilk. Ülkemiz genelinde de bu statüde çalışan 16. iş yeri olarak burası açıldı. Burası engelli bireylerimiz için bir kaynaşma alanı, farkındalık oluşturma alanı ama tüm hemşehrilerimizin buraya gelip destek çıkacağı bir kafe olarak görsünler. Sadece engellilere yönelik bir yer değil. Tüm vatandaşlarımız yararlansın ki burayı yaşatalım, büyütelim."

        Programa Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 tacir tutuklandı
        Sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 tacir tutuklandı
        Uşak'ta okul servisleri ve çevrelerinde sıkı kontrol
        Uşak'ta okul servisleri ve çevrelerinde sıkı kontrol
        Domenico Tedesco: Ben ve oyuncularım beraberlikten dolayı hayal kırıklığına...
        Domenico Tedesco: Ben ve oyuncularım beraberlikten dolayı hayal kırıklığına...
        Kanalizasyonda cenin bulundu
        Kanalizasyonda cenin bulundu
        Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulundu
        Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulundu
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı