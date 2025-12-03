Uşak'ta engelsiz kafe açıldı

Uşak'ta engellilere yönelik tasarlanan Sevgi Kafe'nin açılışı yapıldı.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Uşşak Aşevi bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Programa katılan Uşak Valisi Naci Aktaş, etkinlikte yer alan stantları gezdi, engellilerle sohbet etti.

Engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla oluşturulan parkurda vatandaşlar gözlerini kapatarak, tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle yürümeye çalıştı.

Program kapsamında, engellilere yönelik tasarlanan Sevgi Kafe'nin açılışı yapıldı.

Vali Naci Aktaş, kafenin Uşşak Aşevi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Korumalı iş yeri statüsünde İŞKUR üzerinden yürüyen bir projemiz. Yapımı, çalışanların istihdamı, tüm tefrişat ve aklımıza gelebilecek her şey 3 yıl boyunca İŞKUR'un sorumluluğu ve garantörlüğü altında. Bu kapsamda burada 5 engelli bireyimizi istihdam etmeye başladık. Hem engelli bireylerimizi hanelerinden dışarı çıkarıyoruz, hem de onları topluma kazandırmak için gayret ediyoruz. Hem de garantili istihdam sağlıyoruz. Bu ilimizde ilk. Ülkemiz genelinde de bu statüde çalışan 16. iş yeri olarak burası açıldı. Burası engelli bireylerimiz için bir kaynaşma alanı, farkındalık oluşturma alanı ama tüm hemşehrilerimizin buraya gelip destek çıkacağı bir kafe olarak görsünler. Sadece engellilere yönelik bir yer değil. Tüm vatandaşlarımız yararlansın ki burayı yaşatalım, büyütelim."