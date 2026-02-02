Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen S.D.Ö. (24) yönetimindeki 45 LM 065 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.D. (44) idaresindeki 64 ABL 297 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle 45 LM 065 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun alt kısmındaki tarlaya düştü.





İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü S.D.Ö. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine, diğer sürücü İ.D. ile otomobildeki H.D. (59), A.D. (38) ve A.B. (43) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

