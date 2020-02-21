Vali Kocabıyık: “Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar pazar günü evlerine dönebilecek” “Teknik heyet incelemesinden sonra tadilat yapılacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Kocabıyık: “Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar pazar günü evlerine dönebilecek” “Teknik ...

İHA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bahadır Barajı'nda oluşan çatlaktan dolayı güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylerdeki vatandaşların pazar günü evlerine dönebileceğini söyledi. Vali Kocabıyık, barajdaki çatlağın nedeninin teknik heyet tarafından inceleneceğini ve tadilatının yapılacağını belirtti.

Vali Kocabıyık: “Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar pazar günü evlerine dönebilecek” “Teknik heyet incelemesinden sonra tadilat yapılacak”

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bahadır Barajı’nda oluşan çatlaktan dolayı güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylerdeki vatandaşların pazar günü evlerine dönebileceğini söyledi. Vali Kocabıyık, barajdaki çatlağın nedeninin teknik heyet tarafından inceleneceğini ve tadilatının yapılacağını belirtti.
Geçtiğimiz gün Banaz ilçesine bağlı Bahadır Barajı’nın tabanında oluşan çatlaklar sebebiyle ekipler tarafından 2 gündür suyun tahliye işlemleri sürüyor. Uşak Valisi Funda Kocabıyık bölgeye gelip çalışmaları yerinde inceleyerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Kocabıyık, “Suyun tehlikeli seviyenin altına düşmesinden sonra vatandaşlar pazar gününe evlerine dönerler. Barajdaki çatlağın nedeni teknik heyet incelemesinden sonra belli olacak, tespitlere göre tadilat yapılacak” diye konuştu.

“Su seviyesinin çatlağın altına inmesi hedefleniyor”
Vali Kocabıyık tahliye pompalarının su tahliyesini hızlandırdığını belirterek, “Şu anda tahliye pompalarımızdan bir tanesi aktif olarak çalışmaya başladı. Diğer 3 tanesinin kurulumu devam ediyor. Pompanın aktif olarak çalışmasıyla birlikte suyun tahliyesi daha da hızlandı. Biz dere yatağının kenarındaki meskenlerdeki önlemlerimizi devam ettiriyoruz. Tahliye kararını devam ettiriyoruz. Onun dışında gördüğünüz gibi her şey kontrol altında inşallah bu şekilde daha büyümeden, daha büyük bir olaya sebebiyet vermeden atlatacağımızı düşünüyoruz. Su seviyesinin o oluşan çatlağın altına inmesi hedefleniyor. Onun için de o hedefe pompa çalıştıktan sonra net bir şey söyleyebileceğiz” dedi.
Vali Funda Kocabıyık gerekli tüm tedbirleri devam ettirdiklerini belirterek evlerinden tahliye edilen vatandaşların pazar günü evlerine dönebileceklerini söyledi.

“Teknik heyet incelemesinden sonra tadilat yapılacak”
Vali Kocabıyık, “Barajla ilgili tabii ki önce bir teknik heyet inceleyecek. Neden kaynaklandı araştırılacak. Ondan sonra incelemelerimize, tespitlerimize göre tadilatı yapılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor (3)
YEREL HABERLER Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması ...
Barajda oluşan çatlak, toprak kaymasına sebep oldu
YEREL HABERLER Barajda oluşan çatlak, toprak kaymasına sebep oldu
Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor Boşaltılan köylerde kalmak zorunda kalanlar dört gözle iyi bir haber bekliyor
YEREL HABERLER Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan ...
Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması ...
Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar İHA tarafından havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar İHA tarafından ...
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (3)
YEREL HABERLER Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su ...
Çatlak oluşan barajda çalışmalar kar altında sürüyor
YEREL HABERLER Çatlak oluşan barajda çalışmalar kar altında sürüyor
Uşak Valisi Kocabıyık: “Tüm tedbirleri aldık, hanelerde veya vatandaşlarda bir zarar söz konusu değil”
YEREL HABERLER Uşak Valisi Kocabıyık: “Tüm tedbirleri aldık, ...
Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ...
Uşak’ta baraj çatladı, 2 köyde evler boşaltılacak 4 köyde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Uşak’ta baraj çatladı, 2 köyde evler boşaltılacak 4 ...
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (2)
YEREL HABERLER Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su ...
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil
YEREL HABERLER Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su ...
6 günde 2 bin gıda işletmesinin denetlenmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER 6 günde 2 bin gıda işletmesinin denetlenmesi ...
Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı
TFF 2. Lig: Uşakspor: 2-Van BBSK:1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Uşakspor: 2-Van BBSK:1
Uşakspor-Vanspor: 2-1
YEREL HABERLER Uşakspor-Vanspor: 2-1
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet kamerada Vücuduna 20 saçma isabet eden kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X