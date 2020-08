Beyaz et entegre tesisleri içerisinde 1968’den bu yana ilk sıralarda olmayı başaran ve Uşak ilinin vergi rekortmenliğini de elinde bulunduran Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer aldı.

Günlük 400 bin adet kesim kapasiteli ve günlük 150 ton üretim kapasitesine sahip olan Gedik Piliç tesisleri, dünyada uygulanan en son teknolojik ekipmanlara da sahip. Dünyada 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’nin tamamına 55 bayi ile dağıtım yapan firma, 2 bin 600 üzerinde çalışanı, piliç yetiştiricileri ve tedarikçileri ile tüketicilere hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 500 üreticisi ile bir araya gelerek uzman veteriner hekimler eşliğinde eğitim toplantıları düzenleyen firma, üreticinin bilinçlendirilmesi ve çiftçinin eğitimine de büyük önem veriyor. Gittikçe artan üretim artışıyla tavuk etini en kaliteli hali ile müşterilerine ulaştırmayı ilke edinen firma, üretimde birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan kuruluş olarak da sektörde fark oluşturuyor.



15 ülkeye ihracat yapılıyor

Gedik Piliç, aktif olarak BAE, Filipinler, Gana, Gürcistan, Haiti, Hong Kong, Irak, Katar, Kıbrıs, Kırgızistan, Liberya, Libya, Rusya, Ürdün ve Vietnam’dan oluşan 15 ülkeye ihracat yapıyor. Toplamda ise 50 civarında ülkenin vatandaşlarına lezzetlerini tattıran Gedik Piliç’ten en fazla ürün gönderilen ve en uzak olan ülke ise Filipinler. Bayileri ile şu an Türkiye’nin yüzde 80’ninde tüketici ile buluşan firma, en kısa sürede yüzde 100’e tamamlamak için çalışmalara hızla devam ediyor. Firma, yeni ürün taleplerini de özenle değerlendirerek, yatırımlarına yön verilmesini sağlıyor.

