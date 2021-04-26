Uşak Üniversitesi çevre yönetim sistemi sertifikası aldı

Mart ayında yapılan denetimini başarı ile tamamlayan Uşak Üniversitesi “Çevre Yönetim Sistemi” sertifikasını almaya hak kazandı. Rektör Savaş, Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Uşak Üniversitesi, mart ayında yapılan, toprak, hava ve su gibi doğal kaynakların kullanımının en aza indirilmesi ve doğal kaynaklara verilen zararın önüne geçilmesi maksatlı yapılan denetimlerden başarıyla geçti. Elde edilen bu başarıyla birlikte Uşak Üniversitesi, Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Ekrem Savaş, Çevre Yönetim Sistemi sertifikası almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Savaş; “Kalitede öncü bir üniversite olmayı hedefliyoruz çünkü günümüz eğitim sisteminde tercih edilebilirliğin olmazsa olmazı olan kalite yönetiminin önemini anlayan ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kalite çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda Üniversitemiz çeşitli alanlarda çeşitli sertifikalar aldı. Tüm bunlar ‘Kalite’ konusunda ne kadar doğru adımlar attığımızın bir göstergesidir” dedi.

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