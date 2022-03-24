Bakan Varank, Türkiye’nin en modern deri işleme tesisini hizmete açtı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı” “Şu anda yılda en fazla 8 ay çalışabilen deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak. İşletmelerimiz zamanlarını çok daha verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler”

Türkiye’nin en modern deri işleme tesisini Uşak’ta hizmete açan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi (UBDİT), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından hizmete açıldı.

Uşak’ın Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, “Biz, ilk önce şehirlerin sahip olduğu potansiyelleri adeta bir terzi usulüyle analiz ediyoruz. Sizlerle yakın istişare halinde, şehrin güçlü ve zayıf yönlerini belirliyor, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sonrasında bu potansiyeli harekete geçirecek projeleri yerel, ulusal ve hatta uluslararası paydaşlarımızla birlikte geliştirip uyguluyoruz. İşte bugün de bu çalışmaların ürünü olan projelerin açılışları vesilesiyle huzurunuzdayız. Bütçeleri toplamı 150 milyon lirayı bulan 5 önemli projeyi Uşak’a kazandırıyoruz. İlk olarak burada, Uşak Deri OSB’de, ilimizin deri sektöründeki öncü konumunu perçinleyecek büyükbaş deri işleme tesisinin resmi açılışını yapacağız. Ardından, öğleden sonraki programımızda tekstil OSB’nin gücüne güç katacak altyapı yatırımlarını ve Teknoparkı açacağız. Her biri birbirinden kıymetli bu projeler, Uşak’ın üretim ve ihracat kapasitesini çok daha üst noktalara taşıyacak. Ben bu vesileyle açılışını yapacağımız tüm projelerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ulusal kaynaklarla birlikte uluslararası kaynakları da etkin şekilde kullanmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Bakan Varank, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın önemli bileşenlerinden olan Rekabetçi Sektörler Programı da bu kaynaklardan bir tanesi. Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladığımız ve Bakanlığımızın yürütücü olduğu bu programla, bugüne kadar 800 milyon avroluk kaynak oluşturduk. ArGe altyapılarından dijital dönüşüme, sürdürülebilir enerjiden yenilikçi endüstrilere, tarımdan girişimciliğe kadar farklı alanlardaki 88 projeye destek olduk. Bu projelerle KOBİ ve işletmelerimizin, daha verimli, daha rekabetçi ve daha yeşil bir ekosistemin parçası olmalarını sağlıyoruz. İşte, Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi de bu projelerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Uşak Deri OSB ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde geliştirilen bu projeye 100 milyon lirayı bulan destek sağladık. Beni kişisel olarak da oldukça heyecanlandıran bu projenin içeriğine ve sonuçlarına baktığımda, bu desteği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu projeyle Uşak, Türkiye’nin en modern deri işleme tesisine kavuştu. 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip bu tesisteki 35 adet son teknoloji makine ve ekipman sayesinde burada, günde yaklaşık 20 ton büyükbaş deri işlenebilecek. Malumunuz deri sektörü, çevresel kaygılar dolayısıyla eleştirilere açık bir konumda. Ancak, kurulan gelişmiş atık yönetimi sistemi sayesinde bu tesis, çevre duyarlılığıyla da çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Avrupa Birliği normlarına göre ÇED Raporu olan bu tesiste 24 bin metreküp kapasiteli bir atık su arıtma tesisi çalışıyor. Her yönüyle özel ve örnek olan bu tesis Uşak’taki hatta ülkemizdeki deri sektörüne yeni bir soluk getirecek” şeklinde konuştu.



“Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı”

Uşak’ın dericilikte marka olmuş bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Uşak zaten ülkemizdeki küçükbaş hayvan derilerinin yüzde 65’inin işlendiği, dericilikte marka olmuş bir şehir” şeklinde konuştu. İçinde bulunduğumuz Organize Sanayi Bölgesi’nde, deri sektöründe faaliyet gösteren 133 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin bir kısmı doğrudan bir kısmı da dolaylı olarak önemli bir ihracat performansı sergiliyor. Ancak, küçükbaş hayvan derisinin ağırlıklı olarak giysi imalatında kullanılması ve bu giysilere olan talebin giderek azalması sektörü zamanla bir darboğaza doğru sürüklüyor. Biz de bu projeyle, şehrimizin küçükbaş dericiliğindeki tecrübesini ekonomik değeri daha yüksek olan büyükbaş dericiliğine transfer ediyoruz. Kurduğumuz tesis ve sunduğumuz teknik destekler sayesinde buradaki işletmeler, herhangi bir yatırım yapmadan, çok düşük maliyetlerle büyükbaş deri işleme olanağına sahip olacaklar. Şu anda yılda en fazla 8 ay çalışabilen deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak. İşletmelerimiz zamanlarını çok daha verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler. Böylece, rekabet güçlerini artırıp yurtiçinde ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşabilecekler. Tabi bu daha başlangıç. Tesis çatısı altında faaliyet gösteren sanayicilerimizin zamanla tedarik, üretim ve pazarlama alanlarında birlikte hareket edeceğini öngörüyoruz. Burada oluşacak kümelenme sayesinde, işletmelerimiz kümelere verilen devlet desteklerinden de yararlanabilecekler. Uzmanlıklarını ve kapasitelerini katlayarak önümüzdeki dönemlerde mobilya ve otomotiv gibi karlılığı çok daha yüksek sektörlere ürün sağlayabilecekler. Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı. Burada edinilen tecrübenin diğer sektörlerimize ve şehirlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Bakan Varank, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Kendisine plaket ve Uşak'a özgü deri çanta hediye edilen Varank, açılışın ardından tesiste incelemelerde bulundu.

Bakan Varank’a açılışta Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, milletvekilleri ve davetliler eşlik etti.

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