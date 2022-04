YÖK Başkanı Özvar, Uşak Üniversitesini ziyaret etti Üniversite - sanayi iş birliğine dikkati çeken Özvar: “YÖK olarak iş dünyasına desteğe hazırız”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, Uşak Üniversitesinde çeşitli incelemelerde bulunarak akademisyenler, öğrenciler ve kentteki paydaş kurumlarla bir araya geldi.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uşak Üniversitesine yaptığı ziyarette üniversitenin sanayi iş birlikleri konusundaki çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ ile Prof. Dr. Kenan Taş, Senato Üyeleri, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Senatosu başkanı tarafından rektörlük önünde karşılanan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a Uşak Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Senatosu Başkanları çiçek takdiminde bulundu.



Erol Özvar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Uşak'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özvar, Uşak Üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgi almak, akademisyenler ve yöneticilerle görüşmeler yapmak için Uşak’a geldiklerini belirterek, "Üniversiteler artık sadece eğitim vermiyor sanayiye verdikleri destekle ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynuyor. Uşak Üniversitemiz bu iş birliğinin en güzel örneklerinden biri" dedi.



Uşak Üniversitesinin misyonu çerçevesinde deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaşma konusunda ciddi mesafeler kat ettiğine dikkati çeken Özvar, "Uşak Üniversitemizin de önümüzdeki dönemde ülkemizde üniversiteiş dünyası ilişkilerinde fevkalade örnek model potansiyelleri barındırdığını biliyoruz. İşte bu bakımdan 'Üniversiteiş dünyası ilişkilerinde üniversitemizin daha yapabileceği neler olacak?' Bu sorular etrafında üniversitemizin çok kıymetli hocalarıyla bir araya geldik. Dolayısıyla bir açıdan eğitim öğretim, bir açıdan da üniversiteiş dünyası ilişkilerini birlikte değerlendireceğiz.” dedi.



YÖK Başkanı Özvar’ı ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme’yi Uşak’ta ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Rektör Savaş ise “Başkanımızın Üniversitemize teşrifleri bizleri çok mutlu etti.’’ ifadelerini kullandı.



Rektörlük ziyaretinin ardından Uşak Üniversitesi Senato Toplantısı’na katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, Uşak Üniversitesinin genç nesil bir üniversite olduğunu belirterek, “Uçuşa hazır bir uçak gibi. Bunu büyük bir avantaja dönüştüreceksiniz eminim.” dedi.



“Üniversitelerimiz görünürlüklerini artırmalı”

Yeni kurulan üniversitelere zaman vermek gerektiğinin altını çizen Özvar, üniversitelerin zamanla gelişmelerini tamamlayacağına ve her üniversitenin bir vizyon ile yolunu bulacağına inandığını kaydetti. Özvar şunları söyledi:

“Bütün üniversitelerimiz için en önemli şey görünüm. Üniversitelerimiz görünürlüklerini artırmalı. Görünürlüğü istenilen seviyeye çıkarmak için birkaç başlığımız var. Görünürlükte kampüs çok önemlidir. Üniversiteler doğuştan şanslı ise iyi bir şehirde kurulur. Kampüse bakınca bana kalırsa Uşak doğuştan şanslı bir üniversite. Kampüs güzel bir şehirde ve güzel konumlanmış. İkinci görünürlük konusu akademik üretkenlik. Dünyada büyük üniversitelere baktığımızda büyük iletişim bütçeleri ayırmadığını ama akademik üretkenlikle görünürlüğünü sağladığını görüyoruz.”

“Üreten akademisyenlere pozitif ayrımcılık yapılmalı ”

Özvar, görünürlük konusunda en nesnel ölçünün akademik üretkenlik olduğunu, kendisinin dikkate aldığı parametrenin de bu olduğunu belirterek, “Üreten akademisyenlere pozitif ayrımcılık yapılmalı” dedi. Özvar şöyle devam etti:

“İyi yayın yapanlara sahip çıkalım omuzlarımızda taşıyalım. Daha fazla yayın hepimize daha fazla katkı sağlıyor. İyi yayın yapan arkadaşlarımıza her türlü destek verilmeli. Kaliteli yayın yapan akademisyenlerimizi omuzlarımızda taşıyalım.

Bir üniversitenin elverişli bir iklim inşa edilmesi için üretkenliğin teşvik edilmesi lazım. Bütün üniversitelerin yayınlarınızı izliyoruz. Görünürlük konusundaki üçüncü önemli konu öğrenci memnuniyeti. Öğrencinin memnun olduğu bir üniversitenin görünürlüğü çok yükseliyor. Dünyanın en etkili iletişimcisi kendi üniversitesini tanıtan bir öğrenciden daha iyi olamaz. Öğrencilerinize ulaşın. Üniversitelerinize iyi öğrencileri çekin.”

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri ile ilgili bir sunum yaptı. Prof. Dr. Savaş, göreve geldikleri ilk andan itibaren Uşak Üniversitesini bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ve yapılan çalışmalar sonucu dünyanın sayılı üniversite sıralamalarına girdiklerini belirterek “20182021 yılları arası üniversitemiz öğrenci odaklı çalışmalarıyla, kalite odaklı çalışmalarıyla, proje üretimiyle, ArGe çalışmalarıyla, fiziki çalışmalarıyla bir başarı grafiği yakalamıştır. Uşak Üniversitesi ailesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hep daha ileri ve daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.

Rektör Savaş’ın sunumunun ardından YÖK Başkanı Özvar, senato üyeleriyle istişarelerde bulunarak katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaret ve İncelemeler

Erol Özvar Senato Toplantısı’nın ardından aralarında 20 uluslararası öğrencinin de olduğu ve 100 öğrencinin eğitim gördüğü Teknoloji Transfer Ofisi USTECH Nitelikli İstihdam Merkezini ziyaret ederek bilgi aldı. Uluslararası öğrencilerin önemine değinen Özvar, Uşak Üniversitesinde yapılan bir programla burada okuyan uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinin sanayicileriyle Türkiye’deki sanayiciler arasında köprü vazifesi gördüğünü bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Uşak Üniversitesi kampüsünü gezen Özvar, Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS), Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (UBATAM), Binicilik ve Cirit Topluluğu Talimhanesi ve Uşak Üniversitesi Stadyumunda incelemelerde bulundu.

Erol Özvar dünyanın en büyük kanyonlarından olan Ulubey Kanyonu’nu ve Blaundos Antik Kenti’ni de gezerek bilgi aldı.



“Üniversitelerin sanayi ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini gözlemliyoruz”

Ziyareti dahilinde Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret eden Özvar, daha sonra Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin tasarımlarına da yer veren Uşak Ceza İnfaz Kurumundaki deri üretim merkezi satış mağazasını gezdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Uşak OSB Teknopark'a giderek buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Özvar, ardından Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerinde üniversitelerin bulundukları bölgenin sanayisiyle, sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini gözlemlediklerini belirten Özvar, “YÖK olarak nasıl destek verirsek üniversitelerimiz bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlar? Bunun için buradayız. Bu sebeple üniversitelere gezilerde bulunuyoruz.” dedi.



“İş dünyasına desteğe hazırız”

Uşak’ın iş dünyasıüniversite iş birliğine en yatkın illerden biri olduğuna dikkati çeken Özvar, bugüne kadar üniversitesanayi iş birliğinin iş dünyasına danışmanlığın ötesine çok geçemediğini belirterek, “Böyle kalmasın istiyoruz. Üniversitelerimizde de çok önemli bir bilgi birikimi var. Tecrübe aktarımı çok önemli. Ben Uşaklı sanayici ve iş adamlarının üniversiteyle daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Biz YÖK olarak desteğe hazırız.” şeklinde konuştu.

“Baraj kararımızın arkasında demografik yapı var”

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’de yıllık lise mezun sayısının 1 milyona ulaştığını, genç nüfusun ve okullaşma oranının yükselmesiyle önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Bu sene 3 milyon 250 bin kişi sınava girecek. Önümüzdeki sayı bu sayı 4 milyon olacak. Barajın kaldırılması kararımızın arkasında bu demografik yapı var. Bizim artık üniversite ile ilgili imajımızın değişmesi lazım. Bir elitist anlayış vardı. ‘Nüfusun yüzde 2’si iyi okusun geri kalanı ilkokul, ortaokul mezunu olsun, işleri yürütsün’ tavrı vardı. Üniversiteler artık toplumun geneline hizmet veren kurum hâline gelmeye başladı.”



Üniversite sınavına başvuruların beklenti anlamına geldiğini ifade eden Özvar, şunları söyledi:

“Bizim beklentileri anlamamız lazım. Üniversitelerdeki bazı kontenjanların boş gelmesinin nedeni değişen öğrenci tercihleri. Öğrencilerin beklentilerini ne yönlendiriyor? Bunun çok sebebi var. Sosyal değerler de değişiyor. Cari olarak ücretler de mezunları tatmin etmiyor. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdüğünde her yıl 1 milyon kişiye iş sağlıyor. Üniversiteli kendini iyi yetiştirirse iş imkânı olur. Bunun için öğrencilerin kampüsün dışına çıkması şart. Pandemi nedeniyle insanlar kamuya yöneldi. Bu hayat normale dönünce düzelecek. Birikimin işe dönmesi lazım. Bunu hep birlikte yapacağız.”



Öğrencilerle İftar

YÖK Başkanı Özvar Uşak Üniversitesi ziyaretini öğrencilerle iftarda bir araya gelerek tamamladı. Türk Tasavvuf Musikisi eşliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Özvar, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi. İftarda çok sayıda uluslararası öğrenci de yer aldı.



Gençlerle sohbet sırasında Uşak Üniversitesi Okçuluk Kulübü öğrencileri Özvar’dan binicilik projesi için destek istedi. Öğrencilerin yanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu telefonla arayarak taleplerini ileten Özvar, Bakan Kasapoğlu’ndan proje için destek sözü aldı.

Güzel ve verimli bir gün geçirdiğini ifade eden YÖK Başkanı Özvar başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, akademisyenlere, idari personellere ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerle iftarın ardından Uşak ziyaretini tamamlayan Özvar, Ankara’ya döndü.

