Uşak'ta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
İ.K. (44) yönetimindeki 34 GPR 969 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağı yakınlarında, tali yoldan çıkan E.A. (50) idaresindeki 07 AR 719 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.